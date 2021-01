Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Unbekannte beschädigen Schulgebäude (15./16.01.2021)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, an einer Schule in der Schwaketenstraße begangen wurde. Ein Unbekannter beschädigte die Glaseingangstüre der Turnhalle mit einem Pflasterstein. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Wollmatingen, Tel. 07531 942993, zu wenden.

