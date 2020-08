Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - beinahe Folgeunfall aufgrund eines illegalen Motorradrennens

Allendorf (ots)

Am Samstag, den 22.08.2020 kam ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Hessen auf der gerade an sonnigen Tagen stark durch Zweiräder frequentierten Bundesstraße 274 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer lang gezogenen Linkskurve zu Fall. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und wurde von dort quer über die Gegenfahrbahn, welche zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht befahren wurde, abgewiesen. Der junge Mann zog sich Verletzungen am linken Bein zu. Während der Unfallaufnahme kam es beinahe zu einem Folgeunfall, da sich zwei weitere Motorradfahrer augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit ein Rennen lieferten und erst kurz vor der Unfallstelle zum Stehen kamen. Gegen die beiden 19- und 21-jährigen Männer wurden Strafverfahren nach § 315d Strafgesetzbuch (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet. Hierzu wurde die OnBoard-Kamera eines Beschuldigten zwecks Auswertung sichergestellt. Im Falle einer Verurteilung droht den beiden jungen Männern eine empfindliche Geld- oder sogar Freiheitsstrafe. Weiterhin müssen sie damit rechnen, dass ihre Motorräder eingezogen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-0

www.polizei.rlp.de/pi.diez

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell