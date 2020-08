Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von zwei Fahrrädern

Höhn (ots)

Am Freitag, 21.08.2020 kam es in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in Höhn, Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl von zwei gebrauchten Fahrrädern. Diese waren zum Zwecke des Verkaufs vor dem Anwesen abgestellt und entsprechend bepreist. Bei den Rädern handelt es sich um einen pinkfarbenes Damenrad der Fa. Winora-Big Rock und bei dem anderen um ein silberfarbenes Herrenrad der Fa. Active. Hinweise über den Diebstahl oder den Verbleib der Räder bitte an die Polizeidienststelle in Westerburg, 02663 98050.

