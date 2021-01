Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 18.01.2021 - Tötungsdelikt in Hohenfels-Liggersdorf

Zu dem Tötungsdelikt am vergangenen Samstag in Liggersdorf (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4813910 ) hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil eine Ermittlungsgruppe "Hohenfels" eingerichtet. Die Ermittlungsgruppe arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung des Falles, an der Auswertung der gesicherten Spuren auch zusammen mit Beamten des Landeskriminalamtes sowie an der Klärung der Motivlage des Täters.

Gegen den 35-jährigen dringend tatverdächtigen Mann wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen und auch in Vollzug gesetzt. Der 35-Jährige und das getötete 46-jährige Opfer kannten sich aus einer ehemaligen Geschäftsbeziehung. Dennoch liegt das Tatmotiv noch völlig im Unklaren.

Die beiden schwer verletzten Kinder werden nach wie vor in Kliniken intensivmedizinisch versorgt.

Weiterführende Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Ursprungsmeldung vom 16.01.2021:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 16.01.2021 - Tötungsdelikt in Hohenfels-Liggersdorf

(Hohenfels-Liggersdorf, Lkrs. KN) Wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt die Kriminalpolizei Rottweil gegen einen 35-jährigen dringend Tatverdächtigen, der am heutigen Samstag gegen 12.30 Uhr einen 46-jährigen Mann getötet hat. Nach ersten Erkenntnissen griff der 35-Jährige des Weiteren zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren an und verletzte diese schwer. Die Kinder wurden zur sofortigen Behandlung in Krankenhäuser gebracht, eins mit Hilfe eines Rettungshubschraubers. Der ebenfalls schwerverletzte Tatverdächtige wurde von Polizeibeamten festgenommen und in ein Krankenhaus eingeliefert.

