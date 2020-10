Polizei Braunschweig

POL-BS: Corona-Verstöße in Shisha-Bar

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 18.10.2020, 22.40 Uhr

Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht eingehaltener Hygienevorschriften ein.

Am Sonntagabend führte die Polizei eine Gaststättenkontrolle in einer Shisha-Bar in der Braunschweiger Innenstadt durch. Zielrichtung war die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf die Corona-Pandemie.

Die Beamten stellten jedoch fest, dass die Shisha-Pfeifen der Gäste ohne die erforderlichen Einmal-Schläuche ausgegeben und verwendet wurden, die in der Bar gegen Aufpreis erhältlich und vorrätig waren.

Mängel stellten die Polizisten auch in Bezug auf die Dokumentationspflicht fest. Die erfassten Daten der Gäste und Besucher waren unvollständig, Listen konnten während der Kontrolle zum Teil gar nicht vorgelegt werden.

Eine Anzeige nach der niedersächsischen Verordnung zur Eindämmung der Corona Pandemie wurde gegen den 36-jährigen Verantwortlichen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell