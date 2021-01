Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Reifen zerstochen -Zeugenaufruf (17.01.2021)

Gottmadingen (ots)

Ein 52-jähriger Mann hat am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen etwa 45-jährigen, etwa 1,80 m großen Mann an seinem silbernen Honda Civic in der Roseneggstraße bemerkt. Dieser hatte einen spitzen Gegenstand in der Hand und flüchtete mit einem schwarz-grünen E.Mountainbike in Richtung Schrotzburgstraße. Im Anschluss bemerkte der 52-Jährige den zerstochenen Reifen an seinem Pkw. Personen, die Angaben zu dem geflüchteten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

