POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet (18.01.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am heutigen Montagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Straße "Bahnhofplatz". Eine 51-jährige Fahrerin eines Mercedes Vito übersah beim Einfahren auf die Fahrbahn den dort befindlichen BMW einer 20-jährigen Frau. Sowohl die junge Frau, als auch ihre 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

