Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Fützen) Kaminbrand führt zu Feuerwehreinsatz (17.01.2021)

Blumberg-Fützen (ots)

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Kaminbrand, zu dem die Feuerwehr am Sonntag, gegen 17:40 Uhr, in den Kapellenweg in Fützen ausgerückt ist. Am späten Nachmittag kam es dort zu einem Kaminbrand an einem Wohnhaus. Die Feuerwehr und ein DRK-Rettungswagen rückten mit starken Kräften und mehreren Fahrzeugen an. Schon beim Eintreffen der Wehrmänner erlosch das Feuer im Kamin selbständig, sodass keine Löscharbeiten mehr erforderlich waren. Personen wurden nicht verletzt und auch am Gebäude entstanden nach bisheriger Kenntnis kein Schaden. Die Brandstelle wird durch den zuständigen Kaminfeger untersucht.

