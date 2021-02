Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nötigung im Straßenverkehr - Lkw ausgebremst

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Falkensteig / Buchenbach]

Am Samstag, dem 20.02.21 gegen 15:15 Uhr, fuhr ein Lkw-Fahrer hinter einem Pkw-Fahrer die B 31 von Freiburg in Richtung Donaueschingen. Nach Passieren der Ortschaft Falkensteig fuhr der Pkw-Fahrer mit unverminderter langsamer Geschwindigkeit weiter in Richtung Donaueschingen, sodass der Lkw-Fahrer mittels der Hupe signalisieren wollte, dass er schneller fahren könne.

Daraufhin bremste der Pkw-Fahrer plötzlich stark ab, sodass der automatische Nothalte-Assistent des Lkws eine Notbremsung einleitete. Danach beschleunigte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug und zeigte dem Lkw-Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger.

Laut Auskunft des Lkw-Fahrers soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Bei dem Pkw-Fahrer handelt es sich um eine männliche Person mit grauen Haaren.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell