Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Hofgeismar-Hümme: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Nach dem Brand in der Brückenstraße in Hofgeismar-Hümme am Samstagmorgen, bei dem ein Fachwerkhaus komplett abbrannte, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ihre Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt. Wie sie berichten, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, wodurch das Feuer in dem Haus ausgelöst worden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Den entstandenen Schaden an dem Haus, das nach dem Brand unbewohnbar ist, beziffern die Kriminalbeamten auf rund 60.000 Euro. Der alleinige Bewohner hatte das Feuer, das im Wohnbereich ausgebrochen war, selbst gegen 9 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der 61-Jährige konnte das Haus unverletzt verlassen, erlitt aber einen Schock. Die Ermittlungen der Beamten des K 11 zur Brandursache dauern an.

