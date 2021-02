Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): Ca. 100.000 Euro Schaden bei Brand in einem leerstehenden Gebäude

Kassel (ots)

Bei einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Bad Karlshafen im Stadtteil Helmarshausen, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeistaion Hofgeismar berichten, wurde der Brand des Gebäudes in der Bahnhofstraße am späten Sonntgabend gegen 23.00 Uhr gemeldet.

Die Brandursache steht nicht fest, die Krminalpolizei in Kassel die Ermittlungen aufgenommen.

Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauern aktuell noch an.

