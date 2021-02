Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Warnung vor falschen Benachrichtigungen per SMS: Schadsoftware statt Paket

Kassel (ots)

Nordhessen:

Viele Menschen erwarten in diesen Tagen Pakete von Onlineshops oder von Freunden und Familie. Sie sind daher auch gewohnt, von den Lieferdiensten dazu Benachrichtigungen aufs Smartphone zu bekommen. Darauf setzen derzeit auch Betrüger, die gefälschte Paketbenachrichtigungen per SMS verschicken. Die SMS enthalten einen Link, mit dem Schadsoftware aufs Handy gelangen kann. Diese verbreitet sich aktuell auch vermehrt in Nordhessen, weshalb die Beamten des für Internetkriminalität zuständigen Zentralkommissariats 50 des Polizeipräsidiums Nordhessen vor dieser Masche warnen.

Betrüger schicken falsche Paketbenachrichtigung

Handynutzer bekommen eine SMS mit den Worten "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es." Die Nachricht enthält zudem einen Link, auf den die Empfänger dann klicken sollen. Diese SMS stammt von keinem echten Transportdienstleister. Wer tatsächlich auf den Link klickt, kann damit eine Schadsoftware aufs Handy installieren, die unbemerkt sensible Daten klaut und dazu in der Lage ist, per Fernsteuerung SMS und MMS im Schneeballsystem unter den gespeicherten Kontakten des Betroffenen zu versenden. Bei versendeten Nachrichten kann es dann zu Drittanbieterkosten kommen.

Tipps der Polizei

Um sich vor dieser Masche zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die von unbekannten Absendern und unerwartet zugestellt werden.

- Ist der Absender bekannt, fragen Sie nach, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war.

- Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Handy.

- Um Kosten zu vermeiden, können Nutzer über den Mobilfunkanbieter eine Drittanbietersperre einrichten.

- Wenn Sie den Link schon geklickt haben, schalten Sie das Handy in den Flugmodus und informieren Sie den Mobilfunkanbieter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell