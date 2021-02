Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einsatz wegen Randalierers: Zwei Beamte bei Festnahme von 19-Jährigem leicht verletzt und Cannabis gefunden

Kassel-Niederzwehren: Bei einem Einsatz wegen einer Sachbeschädigung in einer Sozialeinrichtung in Niederzwehren sind am gestrigen Donnerstagabend zwei Polizisten leicht verletzt worden. Ein mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 19-jähriger Bewohner hatte die eingesetzten Beamten bei ihrem Eintreffen sofort in aggressiver Weise beleidigt und sich anschließend heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Bei ihm wurde später zudem eine kleinere Menge Cannabis gefunden. Ein gleichaltriger und ebenfalls betrunkener Mitbewohner störte die Polizisten bei der Festnahme und musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Die beiden 19-Jährigen verbrachten die Nacht schließlich zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die verletzten Beamten konnten ihren Dienst noch fortsetzen.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend, gegen 20 Uhr. Während die Beamten in dem Haus eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufnahmen, weil ein unbekannter Randalierer ein Loch in eine Rigipswand in einem Badezimmer der Einrichtung geschlagen hatte, kam der 19-Jährige aus seinem Zimmer. Nachdem er die Polizisten offenbar im Rausch sofort heftig beleidigte, baute er sich aggressiv vor der Streife auf. Durch seine erhebliche Gegenwehr bei der Festnahme zogen sich die Beamten jeweils Verletzungen an den Beinen zu. Während des Einsatzes war der Streife zudem deutlicher Cannabis-Geruch aus dem Zimmer des 19-Jährigen entgegenschlagen. Dort fanden sie später eine kleinere Menge des Betäubungsmittels sowie Drogenutensilien. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Drogenbesitzes verantworten. Zudem wird geprüft, ob er auch für die Sachbeschädigung in dem Badezimmer verantwortlich ist.

