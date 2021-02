Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Laubenbrand in Kleingartengelände an Simmershäuser Straße: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Am Dienstagvormittag wurden die Kasseler Feuerwehr und Beamte des Polizeireviers Nord um kurz nach 11 Uhr zum Brand einer Gartenlaube im Kleingartengelände an der Simmershäuser Straße in Kassel gerufen. Durch das Feuer war die Hütte im weiteren Verlauf völlig zerstört worden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Kriminalbeamten nicht von einer Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt hingegen kommt weiterhin in Betracht und ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Matthias Mänz

Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell