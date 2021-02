Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verteilerkasten beschädigt

Adenbach (Kreis Kusel) (ots)

In der Zeit von Dienstag, dem 02.02.2021, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, dem 04.02.2021, 15:00 Uhr, wurde ein Verteilerkasten beschädigt, in dem sich die Steuerung des Glasfasernetzes befindet. Der Verteilerkasten steht Ortsausgang Adenbach in Fahrtrichtung Odenbach, etwa 50 cm rechts neben der Fahrbahnbegrenzung. Der Kasten weist eine stumpfe Eindellung in Höhe von 113 bis 126 cm auf und ist in sich verzogen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Schaden von einem größeren Fahrzeug verursacht worden ist. Da der Verteilerkasten noch neuwertig ist und komplett ausgetauscht werden müsste, wird der entstandene Sachschaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Ermittlung des Schadensverursachers machen kann, sollte sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 in Verbindung setzen.

