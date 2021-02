Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Tatzeitraum von Freitag, 05.02.2021 ab 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Anwesen der Fuchsbergstraße in Schönenberg-Kübelberg. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnung und erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Insgesamt entstand den Geschädigten ein Schaden in vierstelliger Höhe. Durch die Kriminalpolizei konnten am Tatort Spuren gesichert werden.

Dennoch werden Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemachte haben könnten, gebeten sich mit der Polizei Kusel unter 06381 - 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pikus

