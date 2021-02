Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen durch verlorene Ladung beschädigt

Wolfstein (ots)

Beim Überfahren von Schotter-Steinen ist der Reifen eines PKW auf der L 384 beschädigt worden. Die 33-jährige PKW-Führerin befuhr die Landstraße bereits am Mittwochmittag von Wolfstein kommend in Richtung Hefersweiler. Bereits ab dem Ortsende Wolfstein war Schotter auf der Straße. In der "scharfen Kurve" in etwa der halben Höhe vor der Einmündung nach Einöllen lag ein dichtes Stein-Bett, dem sie auf Grund der unübersichtlichen Kurve nicht ausweichen konnte. Beim Überfahren der Steine signalisierte die Fahrzeugtechnik bereits, dass ein Reifen Luft verliert, was die 33-Jährige zu Hause schließlich mit einem Platten bestätigt fand. Die Straßenmeisterei war anschließend längere Zeit mit der Reinigung der Strecke beschäftigt. Die Steine waren vermutlich von einem LKW verloren worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem LKW, der die Strecke zwischen 12:30 und 13:00 Uhr befahren haben dürfte. die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter der Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar.|pilek-AH

