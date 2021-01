Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Angriff auf Polizisten in Polizeirevier Heidelberg-Mitte

Heidelberg (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 02:00 Uhr brachte ein Taxi-Fahrer einen verwirrten 32-jährigen Mann zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, wo er plötzlich die Polizisten angriff. Der 32-Jährige bat den Taxi-Fahrer zunächst um einen Transport, wobei er kein Ziel angeben konnte. Da der Mann einen verwirrten Eindruck machte, entschied sich der Taxi-Fahrer, zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu fahren. Im Laufe des Gesprächs mit den Beamten im Revier griff der Mann einem Polizisten plötzlich an die Dienstwaffe und versuchte diese aus dem Holster zu ziehen. Dies gelang ihm glücklicherweise nicht. Mit mehreren zuhilfe eilenden Beamten konnte der Mann letztlich festgenommen werden, wogegen sich dieser jedoch erheblich zur Wehr setzte. Durch den Angriff wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Aufgrund der psychischen Verfassung des Angreifers wurde dieser in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

