Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Boxberg: 90-jährige PKW-Fahrerin verwechselte beim Einparken Gas und Bremse - vier Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt.

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr verwechselte eine 90-Jährige Fahrerin eines PKW Mercedes, beim Einparken in einer Tiefgarage im Stadtteil Boxberg, Gaspedal und Bremse ihres Fahrzeuges und beschädigte hierbei mehrere Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden an 5 Fahrzeugen in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Dame blieb glücklicherweise unverletzt. Ihr PKW wurde jedoch ebenfalls erheblich beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe musste der Boden der Tiefgarage im Anschluss durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg gereinigt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen übernommen.

