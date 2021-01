Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter beschädigt BMW und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Am Freitagnachmittag soll ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr einen in der Gutenbergstraße vor dem Anwesen mit der Hausnummer 41 geparkten BMW X6 vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt und hierbei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht haben. Anschließend soll er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/718490.

