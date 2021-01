Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am Freitag beschädigte der oder die Fahrerin eines unbekannten Fahrzeuges in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr auf bislang unbekannte Weise einen in der Oberfeldstraße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 4 geparkten Nissan Quashqai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich als Verkehrsunfallbeteiligter zu melden. Durch mehrere Kratzer, Dellen und einem gebrochenen Rücklicht entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221 3418-0, entgegen.

