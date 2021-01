Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall im Kurpfalz-Center - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang: (ots)

Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs beschädigte am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise einen Renault, der auf dem Parkplatz einer Lebensmitteldiscounter-Filiale im Kurpfalz-Center in der Spreewaldallee abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. An der Heckklappe des Renaults war dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Telefon 0621 71849-0, entgegen.

