Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg- Handschuhsheim: Unfallflucht nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg- Handschuhsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr vermutlich im Vorbeifahren einen in der Straße Zum Steinberg in Höhe des Anwesens Nr. 41 am Fahrbahnrand geparkten Audi A3 und setzte im Anschluss seine Fahrt in unbekannte Richtung fort ohne den Unfall zu melden. An dem Audi war ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben kann, melden sich bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700.

