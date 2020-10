Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Ein Sekundenschlaf dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Wilhelmstraße ereignete. Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 3:45 Uhr auf der Wilhelmstraße in Richtung Hauptstraße, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und über eine dortige Verkehrsinsel rollte. Hierbei wurden alle Verkehrszeichen der Verkehrsinsel abgerissen. Die Fahrerin blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

