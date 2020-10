Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis

Weil ein 75-jähriger BMW-Fahrer am Mittwoch um 13 Uhr an der Kreuzung Walterstraße/Meckesheimer Straße die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt missachtete, kam es zum Unfall mit einem 71-jährigen Ford-Fahrer. Der BMW-Fahrer wollte von der Walterstraße nach links in die Meckesheimer Straße einbiegen, wobei er den von links kommenden Ford übersah und mit diesem im Kreuzungsbereich kollidierte. Beide Beteiligten blieben unverletzt; der Gesamtschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro.

