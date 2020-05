Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Ein abgestellter Pkw in der Breslauer Straße ist in den vergangenen Tagen zur Zielscheibe von Autoknackern geworden. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr, und Mittwochabend, 20 Uhr, in den Wagen ein und durchwühlten den Innenraum sowie das Handschuhfach.

Offenbar fanden die Eindringlinge nichts, was sie interessierte - ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen. |cri

