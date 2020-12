Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Höhenretter der Feuerwehr Hamburg überraschen Kinder im UKE zu Nikolaus

HamburgHamburg (ots)

Hamburg Eppendorf, 6.12.2020, Kinder-UKE, Martinistraße

Die Idee kam den Höhenrettern spontan: Man müsste den kleinen Patientinnen und Patienten im Kinder-UKE doch mal eine kleine Freude machen. Schließlich hätten die ja noch mehr unter Corona zu leiden, als Erwachsene. Und viele der Kinder dürfen aufgrund ihrer schweren Erkrankung nur sehr eingeschränkt Besuch empfangen. Sofort war ein Dutzend Höhenretter dabei und plante gemeinsam mit den Verantwortlichen in der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Eppendorf eine gemeinsame Nikolaus-Aktion. 12 Einsatzkräfte der Spezialeinsatzgruppe Höhenrettung, machten sich am heutigen Nikolaustag in ihrer Freizeit zum Kinder-UKE auf, um Mädchen und Jungs aus ihrem Krankenhausalltag zu entführen. Als Nikolaus, Superman, Spiderman, Batman, Super Mario oder Darth Vader verkleidet, seilten sich die Feuerwehrmänner vom Dach des Klinikgebäudes ab und sorgten für große Kinderaugen hinter den Fenstern des Innenhofs und den Zimmerfenstern der Isolierstation. Die Nikolaus- und Helden-Kostüme wurden den Höhenrettern durch den "Kostümverleih Hamburg" kostenlos zur Verfügung gestellt.

Viele Kunststücke konnten mithilfe der Höhenretter-Seiltechnik gezeigt werden. Hier flog Superman an den Fenstern vorbei, dort kletterte Spiderman kopfüber an die Fenster heran. Man könnte übrigens keinen Unterschied zum echten Spiderman erkennen. Aber trotzt Superhelden: Der größte Superheld ist und bleibt für alle Kinder der Nikolaus, der sich immer wieder abseilen sollte. Und was wäre der Nikolaus für einer, wenn eine nicht einen Sack mit kleinen Geschenken dabei hätte? Diesen hat er bei seiner Weiterreise dann wohl stehengelassen. Dass der Nikolaus-Tag nicht nur für die Kinder im UKE, sondern auch für die Höhenretter der Feuerwehr Hamburg ein ganz besonderer Moment war, zeigte sich sehr emotional: Eine Mutter erzählte dem Höhenretter-Nikolaus, dass ihr Kind seit drei Monaten nicht mehr gelacht habe. Jetzt zum ersten Mal wieder.

