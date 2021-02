Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Nissan Micra erfasst 48-Jährige beim Einsteigen und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Nissan Micra, der am Montagmorgen in der Kasseler Mönchebergstraße eine 48-Jährige beim Einsteigen in ihr Auto anfuhr und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Die Frau aus Fuldabrück erlitt leichte Verletzungen, nachdem sie von dem Pkw erfasst wurde und zu Boden stürzte. Der Mann am Steuer des Nissan trug eine schwarze Wollmütze und hatte einen langen schwarzen Vollbart, so die 48-Jährige.

Wie die Frau den Beamten des Polizeireviers Ost bei ihrer Anzeigenerstattung berichtete, ereignete sich der Unfall am Montagmorgen gegen 10:40 Uhr. Zu dieser Zeit wollte sie in ihren Jeep einsteigen, den sie an der schneebedeckten Straße vor dem Haus Mönchebergstraße 48b abgestellt hatte. Als sie gerade die Fahrertür öffnete, kam von hinten der weiße Nissan Micra und erfasste die Frau. Einige Meter weiter hielt der Fahrer des Kleinwagens an, öffnete die Tür und hatte kurzen Blickkontakt mit der gestürzten 48-Jährigen. Wenige Augenblicke später schloss er allerdings die Fahrertür und fuhr in Richtung Ihringshäuser Straße davon. Das Kennzeichen des geflüchteten Pkw ist nicht bekannt. An dem Jeep war kein Schaden entstanden.

Nun haben die Ermittler der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den weißen Nissan Micra und den unbekannten Fahrer geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

