Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener tritt gegen vorbeifahrendes Auto: Ausnüchterung im Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Für einen Polizeieinsatz auf der Altenbaunaer Straße in Kassel sorgte am gestrigen Dienstagnachmittag ein stark alkoholisierter Mann. Mehrere Autofahrer waren gegen 16 Uhr auf der 34-Jährigen aufmerksam geworden, der mit einer Wodkaflasche in der Hand auf der Straße in Richtung Oberzwehren wankte. Als ein Opelfahrer aus Kassel in Schrittgeschwindigkeit an dem torkelnden Mann vorbeifuhr und dabei zur Warnung hupte, trat der Betrunkene gegen die Beifahrertür des Wagens. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Die hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Süd-West holte den 34-Jährigen aus Kassel schließlich von der Straße, bevor Schlimmeres passierte. Den renitenten und polizeibekannten Mann, der einen Atemalkoholtest verweigerte, brachten die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in eine Zelle im Polizeigewahrsam. Neben der Rechnung für die kostenpflichtige Übernachtung erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

