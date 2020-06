Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugin für Straßenberkehrsgefährdung gesucht

Iserlohn (ots)

Frau mit zwei kleinen Kindern als Zeugen gesucht Am gestrigen Donnerstag, 04.06.202, gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 54 jähriger Iserlohner mit seinem schwarzen Mercedes Benz die Dortmunder Straße stadteinwärts. In der dem Straßenverlauf folgenden Kreuzung Gerlingser Weg/Hans-Böckler-Straße/Rahmenstraße fuhr er mit dem von ihm geführten PKW mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Nur durch eine Notbremsung zweier dort fahrenden Zeugen mit ihrem jeweiligen PKW konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Danach entfernte sich der Iserlohner, konnte aber im Rahmen der Ermittlungen angetroffen und eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02391 9199-0 oder 7101) eine junge Frau mit zwei Kindern, die den Vorfall vom Gehweg aus beobachtet hatten. Die Ermittlungen dauern an.

