POL-KS: Räumfahrzeug muss Gegenverkehr ausweichen und beschädigt geparktes Auto: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold:

Ein 48-Jähriger aus Liebenau musste am gestrigen Dienstagmorgen auf der schneebedeckten Witzenhäuser Straße einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und hat dabei mit der Schaufel seines Räumfahrzeugs einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mazda beschädigt. Dadurch war an dem abgestellten Auto ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher hatte seine Fahrt anschließend fortgesetzt und war in Richtung Marburger Straße weitergefahren. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können.

Wie der 48-Jährige gegenüber den am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord angab, war er gegen 7:15 Uhr mit einem Traktor, an dessen Front eine Schaufel zum Schneeräumen montiert war, auf der Witzenhäuser Straße eingesetzt. Der Pkw sei ihm plötzlich mittig auf der Straße entgegengekommen, sodass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei kollidierte er mit dem geparkten Mazda am Fahrbahnrand. Nähere Angaben zu dem verursachenden Pkw konnte der 48-Jährige nicht machen.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegengenommen.

