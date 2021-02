Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Wohnhausbrand in Kaufungen: Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern um 7:38 Uhr und 11:01 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4834611 veröffentlichte Erst- und Folgemeldung zu dem Brand in Kaufungen.)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Nach dem Brand eines Wohnhauses in Kaufungen-Papierfabrik am gestrigen Mittwochmorgen ist die Ursache des Feuers noch unklar. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben sich gestern bereits einen ersten Überblick an der Brandstelle verschafft. Der hohe Zerstörungsgrad sowie das überfrierende Löschwasser haben die Ermittlungen vor Ort jedoch erheblich erschwert. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Bei dem Feuer, das am Mittwoch gegen 7 Uhr gemeldet wurde, war das Haus im Bettenhäuser Weg erheblich beschädigt worden und ist nun unbewohnbar. Die Rettungskräfte hatten die beiden Bewohner zunächst in eine Kasseler Krankenhaus gebracht, das beide aber am gestrigen Abend bereits wieder verlassen konnten.

