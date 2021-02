Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter belästigt 40-jährige Spaziergängerin in Harleshausen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Ein bislang unbekannter Mann ist am gestrigen Donnerstagabend im Kasseler Stadtteil Harleshausen vor einer 40-jährigen Spaziergängerin schlagartig aus einem Gebüsch gesprungen und hat versucht, sie zu berühren. Als die Frau sich durch lautes Rufen bemerkbar machte und ihr Hund anschlug, ergriff der Fremde schließlich die Flucht. Da ein versuchtes Sexualdelikt derzeit nicht auszuschließen ist, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo nach Zeugen, die Täterhinweise geben können. Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, hatte kinnlange graue Haare mit Seitenscheitel und ausgeprägte Mundfalten. Der alkoholisiert wirkende Mann war mit einem schwarzen Parka, einer dunklen Hose und dunklen Stiefeln bekleidet.

Wie die 40-Jährige aus Kassel kurz nach dem Vorfall den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war sie gegen 20:15 Uhr mit ihrem Hund auf dem Fußweg an der Schule, zwischen dem Haardtweg und der Wolfhager Straße, unterwegs. Plötzlich war der Unbekannte aus dem Gebüsch gesprungen, hatte sie beleidigt und wollte sie offenbar berühren. Die erschrockene Frau wich schnell mehrere Schritte zurück und schrie den Mann laut an. Zudem schlug ihr Hund an, den der Täter vermutlich zuvor nicht gesehen hatte, woraufhin er unerkannt flüchtete. Zeitgleich eilte ein bislang unbekannter Spaziergänger hinzu, der durch das laute Rufen und Schreien der Frau auf die Situation aufmerksam geworden war. Der Mann begleitete die 40-Jährige noch ein Stück, bevor sie die Polizei alarmierte. Eine sofort nach Eingang des Notrufs eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Auffinden des Täters.

Der unbekannte Spaziergänger und weitere Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Geschehnis oder auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell