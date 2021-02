Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter flüchtet nach Einbruch in Reihenhaus durch den Garten: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Ein bislang unbekannter Täter ist am gestrigen Donnerstagabend in der Herderstraße im Kasseler Stadtteil Fasanenhof in ein Reihenmittelhaus eingebrochen und hat Bargeld sowie eine Kamera der Marke Canon erbeutet. Die Tatzeit kann aufgrund der Beobachtung eines Nachbarn mit hoher Wahrscheinlichkeit auf etwa 19 Uhr bestimmt werden. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Täter über den Garten angenähert und eine Tür am Wintergarten des Hauses mit einem unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume nach Wertsachen und flüchtete mit seiner Beute durch die aufgebrochene Tür wieder nach draußen. Wie sich nach Feststellung des Einbruchs bei Rückkehr der Bewohner in der Nacht herausstellte, hatte der Hund eines Nachbarn gegen 19 Uhr angeschlagen und laut gebellt. Als der Nachbar daraufhin aus dem Fenster schaute, sah er den mutmaßlichen Täter durch den Garten in Richtung eines kleinen Fußwegs, der sich zwischen der Herderstraße und der Simmershäuser Straße befindet, rennen. Der beobachtete Mann soll eine graue Jogginghose getragen haben. Der Zeuge hatte seiner Beobachtung zunächst keine Bedeutung beigemessen und erst später von dem Einbruch in der Nachbarschaft erfahren.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Beobachtungen in der Herderstraße oder angrenzenden Straßen gemacht haben und Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

