POL-WOB: Unfallopfer verstorben

Helmstedt, 18.12.2020

Der am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte 91 Jahre alte Fußgänger ist am Donnerstagmittag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Rentner war am Mittwoch gegen 07.45 Uhr beim Überqueren der Leipziger Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. (wir berichteten). Er wurde zunächst ins Helmstedter und anschließend ins Wolfsburger Klinikum verlegt, wo er einen Tag später verstarb.

