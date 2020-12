Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kelleraufbrüche - Zeugen gesucht

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Am Bahnhof 15.12.2020, 16.00 Uhr - 16.12.2020, 09.50 Uhr

Gleich sechs Kellerparzellen haben Unbekannte in einem Mehrfammilienhaus in der Straße Am Bahnhof aufgebrochen. Was sie hierbei alles entwendet haben werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Fest steht, dass der Schaden derzeit bei mindestens 300 Euro liegt.

Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag 16.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.50 Uhr. Nach bisherigem polizeilichen Ermitttlungsstand gelangten die Täter auf noch zu klärende Art und Weise in das Mehrparteienhaus. Hier begaben sie sich in den Kellerbereich und öffneten mit brachialer Gewalt die Kellerparzellen. Aus den dahinter liegenden Räumlichkeiten entwendeten sie nach derzeitigem Stand ein TV Gerät und Werkzeug. Danach verließen sie den Ort des Geaschehens in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Vorsfelde oder der Rufnummer 05363/809700.

