Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gut gemeint, schlecht gelaufen. Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln als er bei der Polizei erschien

Altenkirchen (ots)

Ein 20 Jahre alter Heranwachsender erschien am Freitag, den 02.10.2020 gegen 15:00 Uhr auf hiesiger Dienststelle, um für einen Bekannten einen, anlässlich einer Trunkenheitsfahrt sichergestellten Fahrzeugschlüssel, in Empfang zu nehmen. Im Verlauf der Unterhaltung wurde festgestellt, dass der junge Mann, der mit seinem eigenen Auto zur Dienststelle gefahren kam, drogentypische Auffallerscheinungen aufwies. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf diverse Betäubungsmittel. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges konnten weitere Betäubungsmittel und entsprechende Konsumutensilien aufgefunden werden. Dem 20-jährigem wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Weiterhin wird er sich hinsichtlich eines Strafverfahrens sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten haben.

