Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Nassauer Str./Bergstr. (ots)

Am Do., 01.10.2020, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Bergstr. aus Richtung Hachenburger Str. kommend und wollte nach links auf die bevorrechtigte Nassauer Str. in Richtung Hockelbachstr. einbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 69-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw Seat, der die Nassauer Str. aus Richtung Köttingen kommend in Richtung Hockelbachstr. befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW, wobei insgesamt ca. 4500,-EUR Sachschaden entstand.

