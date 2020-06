Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Verletzten

Schwelm (ots)

Am 20.06.2020, gegen 18:30 Uhr, befuhren ein 17 jähriger Schwelmer und eine 18 jährige Schwelmerin, mit einem Krad Aprilia, die Kölner Straße in Fahrtrichtung Winterberger Straße. In einer scharfen Linkskurve geriet der 17 Jährige aufgrund einer Ölspur zu Fall. Hierbei wurden er und seine 18 jährige Sozia leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher der Ölspur liegen nicht vor.

