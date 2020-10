Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Neuwied (ots)

Linz am Rhein - Am Donnerstag den 01.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 10:30 - 11:00Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kaiserbergstadions in Linz am Rhein. Hierbei wurde ein geparkter, dunkler BMW im seitlichen Bereich nicht unerheblich beschädigt.

Die Polizei Linz am Rhein sucht Zeugen oder den reumütigen Unfallverursacher. Hinweise werden telefonisch unter der 02644-9430 oder per E-Mail an pilinz.wache@polizei.rlp.de erbeten.

