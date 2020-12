Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgänger quert Fahrbahn - 91-Jähriger schwer verletzt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Helmstedt, Leipziger Straße 16.12.2020, 07.45 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Leipziger Straße. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr gegen 07.45 Uhr ein 60 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Helmstedt mit seinem Nissan die Leipziger Straße in Richtung Beendorfer Straße. Zwischen der Schweriner Straße und der Straße Görlitzer Platz querte ein 91 Jahre alter Fußgänger die Fahrbahn. Der 91-Jährige Mann aus Helmstedt wurde von dem Nissan erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können sucht die Polizei Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Diese mögen sich bitte auf der Polizeiwache Am Ludgerihof oder unter der Rufnummer 05351/521-0 melden.

