Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhausbrand in Hofgeismar-Hümme

Kassel (ots)

Am heutigen Samstag, den 13.02.21 kam es gegen 09:00 in Hofgeismar-Hümme zu einem Gebäudebrand. Beim Eintreffen der ersten Streife stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Der Brand wird aktuell durch die Feurwehren Hofgeismar, Grebenstein, Hümme und Schönberg bekämpft. Der einzige Bewohner des Hauses erlitt einen Schock und wird vor Ort medizinisch versorgt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Nach Abschluss der Löscharbeiten werden weitere polizeiliche Ermittlungen zur Klärung der Brandursache folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell