Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Maskenverweigerer schlägt Polizisten mit Regenschirm

OverathOverath (ots)

Gestern früh (22.12.) gegen 08:30 Uhr ist ein Kunde zum wiederholten Mal ohne die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung in eine Bäckerei in der Kölner Straße gegangen.

Da sich der Kunde trotz Aufforderung des Ladeninhabers weigerte, eine solche Bedeckung zu tragen und auch den Laden nicht verlassen wollte, rief man die Polizei um Hilfe.

Als zwei Polizisten eintrafen, war noch eine rege Diskussion im Gang und weitere Kunden hielten sich im Laden auf. Im Beisein der Polizei bat der Ladeninhaber den Mann erneut, den Laden zu verlassen. Aber auch diese erneute Aufforderung und sogar ein anschließend von den Polizisten ausgesprochener Platzverweis wurden von dem 54-Jährigen aus Engelskirchen völlig ignoriert.

Er wurde nach draußen geführt und begann dabei laut zu gestikulieren und zu rufen, dass ihm Gewalt angetan würde. Bei der Personalienfeststellung vor der Bäckerei äußerte der Engelskirchener, dass er die Gültigkeit der Coronaschutzverordnung anzweifeln würde und die Beamten nicht rechtmäßig handeln würden.

Der Ladeninhaber stellte gerade Strafantrag wegen Hausfriedensbruch, als der Mann plötzlich einem der Polizisten mit einem Regenschirm in das Gesicht schlug und ihn dabei leicht verletzte. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Erst nach einiger Zeit beruhigte sich der Beschuldigte, so dass die Fesselung wieder gelöst werden konnte. Er war nun auch zumindest so einsichtig, dass er sich auf eine weitere eindringliche Ansprache hin entfernte.

Gegen ihn wurden Anzeigen geschrieben wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung, Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell