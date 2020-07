Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Baumarktdiebe auf frischer Tat ertappt

Bergisch Gladbach (ots)

Letzte Nacht (09.07.), um kurz nach 1 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Diebstahl auf dem Gelände eines Baumarktes in Frankenforst, in der Straße An der Bahn.

Die alarmierte Polizei traf in Tatortnähe insgesamt drei Personen in der Rathenaustraße und der Stegerwaldstraße an, die mit einem Transporter angereist waren. Es handelte sich um eine Frau (32 Jahre) und zwei Männer (32, 35) aus Köln. In ihrem Wagen befanden sich Holzzaunelemente, die einen Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich hatten.

Die drei Diebe hatten die Ware vom frei zugänglichen Gelände des Baumarktes entwendet. Die Polizei stellte die Zaunelemente sicher und schrieb eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Hinzu kam dann noch, dass die Fahrerin augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, was ein Drogenvortest auch bestätigte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie erwartet neben der Strafanzeige ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. (ct)

