Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Leicht verletzte Fußgängerin

Bergisch Gladbach (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin eine Fußgängerin übersehen und diese leicht verletzt.

Die 23-jährige Kölnerin befuhr gestern (07.07.), gegen 17 Uhr, mit einem Toyota die Kauler Straße. Am Ende bog sie rechts in die Steinstraße ab. Da sie dem grünen Pfeil folgend fahren durfte, tastete sie sich langsam mit dem Pkw in die Einmündung. Dabei übersah sie eine Fußgängerin. Die 67-jährige Bergisch Gladbacherin überquerte die Fahrbahn an der Einmündung Kauler Straße / Steinstraße ebenfalls bei grün. Sie wurde von dem Toyota leicht touchiert und musste ambulant behandelt werden.

Es entstand kein Sachschaden. (gb)

