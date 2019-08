Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Dieb stahl Geldbörse

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr stahl ein Unbekannter eine Geldbörse in einem Krankenhaus an der Dr.-Otto-Seidel-Straße.

Der Dieb konnte durch den bestohlenen Patienten beschrieben werden:

170 - 175 cm groß, 20 - 25 Jahre alt, trug dunkle Oberbekleidung, eine graue Kappe und eine Bauchtasche.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

