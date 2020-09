Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dreimal in Folge aus dem Verkehr gezogen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Lange Trift, 18.09.2020, 20:45 Uhr- Es ist schon unglaublich mit welcher Dreistigkeit so manch ein Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen unterwegs ist. Einem 36-Jährigen aus der Gemeinde Huy gelang dies in den vergangenen Tagen bereits dreimal. Letzte Woche wurde er durch die Polizei Schöningen mit seinem Skoda gestoppt. Eine Blutuntersuchung ergab damals einen Wert von weit über ein Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und untersagte ihm die Weiterfahrt. Dies hielt ihn nicht davon ab erneut mit seinem Geländewagen am Straßenverkehr teilzunehmen. Ein Polizeibeamter erkannte ihn erneut am Steuer seines Wagens und leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Am gestrigen Abend fiel der Skoda erneut einer Polizeistreife auf. Die Beamten waren nicht verwundert erneut den 36-Jährigen am Steuer seines PKW zu erwischen. Ein Alkoholtest ergab diesmal den hohen Wert von 3,59 Promille. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

