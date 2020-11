Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Pkw ohne Zulassung, Fahrer mit gefälschter Fahrerlaubnis

Frankenthal (Pfalz)Frankenthal (Pfalz) (ots)

Während ihrer Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten am 22.11.2020 gegen 15:30 Uhr ein grauer Opel Vectra mit niederländischen Kennzeichen auf, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Dieser Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrer des Opels zunächst zu entziehen in dem er sich in einer Tiefgaragenzufahrt im Meergartenweg "verstecken" wollte, während der Streifenwagen wendete. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Pkw dann aber in seinem "Versteck" festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der 19-jährige Fahrer einen niederländischen Führerschein aus, der sich als Totalfälschung herausstellte. Die niederländischen Überführungskennzeichen waren zudem am 02.11.2020 abgelaufen. Das Fahrzeug war demnach weder versichert noch zugelassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

