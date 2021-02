Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Zwei 24 und 35 Jahre alte Männer gingen am Freitagmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Mauserstraße in Oßweil aufeinander los. Ein Mitbewohner hatte die Auseinandersetzung mitbekommen und gegen 06.10 Uhr die Polizei alarmiert. Die eingetroffenen Beamten stellten den 24-Jährigen, der verletzt war, vor der Unterkunft fest. Ein Rettungswagen wurde nachgefordert. Weitere Polizisten begaben sich in die Unterkunft, wo sie schließlich auf den 35-Jährigen trafen, der bereits polizeibekannt ist. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Aus noch ungeklärter Ursache hatte der 35-Jährige zunächst wohl eine Tasse nach dem 24-Jährigen geworfen. Als dieser den Gegenstand abwehrte, erlitt er leichte Verletzungen. Anschließend habe wiederum der 24-Jährige seinen Kontrahenten angegriffen und diesen vermutlich durch einen Schlag ebenfalls leicht verletzt. Beide Beteiligte waren vermutlich alkoholisiert. Während der 24-Jährige nach der medizinischen Versorgung vor Ort und den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Da gegen den Mann bereits zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bestanden, wurden diese im Anschluss vollstreckt. Der 35-Jährige, der sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv verhielt, wurde zunächst zum Polizeirevier und dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

