POL-LB: Gärtringen: Zeugen zu Unfallflucht in der Erich-Kiefer-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Etwa 2.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Unfallflucht zwischen Dienstagnacht und Freitagmorgen in der Erich-Kiefer-Straße in Gärtringen. Ein in der Nähe eines Fußwegs am Straßenrand abgestellter VW wurde auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich kam ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der in Richtung des Kreisverkehrs mit der Böblinger Straße unterwegs war, von der Fahrbahn ab. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Herrenberg nimmt unter Tel. 07032 2708-0 Zeugenhinweise entgegen.

